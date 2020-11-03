У США з молотка пустять рідкісний Dodge Viper від ательє Hennessey

На аукціоні Bring a Trailer в американському штаті Пенсильванія виставили на продаж модифікований червоний суперкар Dodge Viper GTS 1997 року випуску. Купе, доопрацьоване фахівцями тюнінг-ательє Hennessey Performance, можна придбати за 46 000 доларів.

Тюнінг-ательє Hennessey Performance спеціалізується на технічній модифікації моделей. Американські тюнери допрацювали 450-сильний 8,0-літровий V10 "Вайпер".

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Під час модифікації віддачу мотора збільшили до 500 кінських сил. Крім того, встановлений пакет Venom 500, який містить модернізовану систему впуску та новий софт блоку управління двигуном.

23-річний Dodge Viper GTS обладнали новим зчепленням і кастомною вихлопною системою з нержавіючої сталі. Суперкар взули у різнорозмірні 17-дюймові колісні диски з гумою Michelin Pilot SX. Кузов "Вайпера" виконаний у червоному кольорі з чорними смугами, що проходять уздовж усього суперкара. Інтер'єр моделі також змінили відповідно до зовнішнього дизайну. Салон обробили чорно-червоною шкірою, а з оснащення додали кондиціонер і CD-плеєр марки Alpine.

Нинішній власник придбав суперкар у 1997 році за 66 700 доларів. Наразі розлучитися з Dodge Viper господар готовий за 46 000 доларів.

На початку липня на Bring a Trailer виставили на продаж Dodge Viper GTS 1996 року випуску з пробігом 59 кілометрів. Купе, обладнане 8,0-літровим V10 потужністю 456 кінських сил і 6-ступінчастою "механікою", можна було придбати за 77 000 доларів.

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