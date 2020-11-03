Українці побили річний рекорд з купівлі нових авто: названо 10 найпопулярніших марок

Жовтень виявився найуспішнішим для авторинку місяцем у 2020 році. Українські автолюбителі придбали у другому місяці осені понад 8 тисяч нових машин.

Так, попри літнє падіння імпорту авто в Україну, попит на нові машини цього місяця неабияк виріс. Упродовж жовтня загальний автопарк українських водіїв поповнили 8,4 тисячі нових легкових авто.

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Це на 6% менше, ніж роком раніше, але все одно стало рекордним показником для 2020 року. У вересні, наприклад, українці купили 7,6 тисячі легкових авто.

ТОП-10 брендів нових легкових авто в жовтні:

Renault – 1 431 реалізований автомобіль;

Toyota посилання – 1 365 автомобілів;

KIA – 830 автомобілів;

Skoda – 446 автомобілів;

Volkswagen – 536 автомобілів;

Nissan – 410 автомобілів;

Peugeot – 339 автомобілів;

Hyundai – 304 автомобілі;

Ford – 228 автомобілів;

Mercedes-Benz – 203 автомобілі.

Всього з початку року українці поставили на облік 68,5 тисяч нових легкових автомобілів. Це на 3% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

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