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У Нідерландах з'явився літаючий автомобіль: фото

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PAL-V Liberty - фото 1
PAL-V Liberty / pal-v

У Нідерландах літаючий автомобіль PAL-V Liberty отримав від Управління транспортних засобів Нідерландів дозвіл на пересування по дорогах загального користування. Його вартість становить 500 тисяч євро.

PAL-V Liberty – гірокоптер, який можна використовувати як автомобіль. В повітрі і на дорозі максимальна швидкість становить 180 км/год. Трансформація з автомобіля в літальний апарат займає п'ять-десять хвилин.

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PAL-V Liberty працює на бензині і має запас ходу 1315 км. Він здатний пролітати 400-500 км і залишатися в повітрі протягом 4,3 години.

У найближчі місяці літаючий автомобіль буде проходити через низку випробувань, тому він з'явиться на європейських дорогах ще до сертифікації.

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Джерело: pal-v
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