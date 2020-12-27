У США з літака вдалося зняти чоловіка на реактивному ранці: вражаюче відео

Інструкторка льотної школи Sling Pilot Academy Бренді Фогельман зняла на відео людину з джетпаком. Відчайдух пролітав повз літак. Відео виклали в інстаграмі льотної школи, а ми пропонуємо глянути на нього. Таке можна побачити хіба в кіно!

Sling Pilot Academy допускає, що на ролику може бути дрон або інший об'єкт, однак найбільше він схожий на людину в реактивному ранці. Він пролітав на висоті близько 900 метрів на південь Лос-Анджелеса. Якщо це і справді людина, про його особистість та законність такого польоту поки немає інформації.

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У Федеральному управлінні цивільної авіації (FAA) США повідомили, що розслідують подію, проте поки не можуть підтвердити достовірність отриманої інформації.

"Федеральне управління цивільної авіації серйозно поставилося до отриманих повідомлень та тісно співпрацює з ФБР у розслідуванні випадку", – йдеться у повідомленні FAA.

New York Post пише, що це може бути "хлопець з реактивним ранцем" (так його прозвали у ЗМІ), якого не можуть впізнати із серпня. Тоді пілоти двох авіакомпаній повідомили про людину з джетпаком, яка літає на висоті близько 900 метрів. Наступного разу "хлопця з реактивним ранцем" помітили у жовтні – тоді він ширяв на висоті 1,8 тисячі метрів.

За даними The New York Times, більшість моделей джетпаків не можуть досягти висоти 1,8 тисячі метрів. Однак у розробці перебувають декілька реактивних ранців, здатних досягати висоти близько 3,6 тисячі метрів.

При цьому Drive зазначає, що наявні реактивні ранці мають дуже маленьку дальність польоту та не обладнані для польотів у щільному повітряному просторі (особливо на висоті близько 900 метрів), тому останні появи "хлопця з реактивним ранцем" викликають дуже багато питань.

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