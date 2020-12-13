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В аеропорту США чоловік забрався на крило літака перед вильотом: епічне відео

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В аеропорту США чоловік забрався на крило літака перед вильотом: епічне відео - фото 1

У Лас-Вегасі чоловік проник на територію міжнародного аеропорту і забрався на крило пасажирського літака перед вильотом.

Інцидент стався з літаком авіакомпанії Alaska Airlines. Він готувався до вильоту в Портленд (штат Орегон). Пілот помітив невідомого, який наближається до літака, і повідомив операторам диспетчерської.

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Чоловік скинув взуття і намагався забратися на кінцівку крила. Після кількох невдалих спроб він впав, його затримала поліція.

Представники аеропорту повідомили, що чоловіка доставили до медичного закладу, його перевіряють на предмет психічного розладу. А у пресслужбі компанії відзначили, що після інциденту літак пройшов повну перевірку. Ніхто не постраждав.

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Джерело: nbcnews
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