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Руслан АН-124 доставив у США великий супутник для SpaceX: фото

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Руслан АН-124 - фото 1
Руслан АН-124 / twitter

Український авіагігант, транспортний літак Руслан перевіз величезний супутник для компанії SpaceX з Франції на аеродром NASA у США. У мережі з'явилися кадри із завантаження вантажу.

Український літак АН-124 Руслан доставив з французької Тулузи на аеродром NASA в США супутник для компанії Ілона Маска SpaceX.

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"Ми благополучно перевезли наш найбільший супутник!", – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що супутник SpaceX вагою у 55 тонн перевозився на АН-124 в спеціально побудованому контейнері, які був розроблений у Airbus.

Руслан АН-124 доставив у США великий супутник для SpaceX: фото - фото 439102

Руслан АН-124 доставив у США великий супутник для SpaceX: фото - фото 439103

Руслан АН-124 доставив у США великий супутник для SpaceX: фото - фото 439104

Руслан АН-124 доставив у США великий супутник для SpaceX: фото - фото 439101

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Джерело: twitter
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