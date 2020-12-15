Руслан АН-124 доставив у США великий супутник для SpaceX: фото

Український авіагігант, транспортний літак Руслан перевіз величезний супутник для компанії SpaceX з Франції на аеродром NASA у США. У мережі з'явилися кадри із завантаження вантажу.

Український літак АН-124 Руслан доставив з французької Тулузи на аеродром NASA в США супутник для компанії Ілона Маска SpaceX.

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"Ми благополучно перевезли наш найбільший супутник!", – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що супутник SpaceX вагою у 55 тонн перевозився на АН-124 в спеціально побудованому контейнері, які був розроблений у Airbus.

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