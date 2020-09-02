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Пілоти в небі над США зустріли людину з реактивним ранцем

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Чоловік вільно літав недалеко від міжнародного аеропорту - фото 1
Чоловік вільно літав недалеко від міжнародного аеропорту / autoevolution

Два американські пілоти помітили в небі над Лос-Анджелесом людину з реактивним ранцем, який летів на висоті приблизно 914 метрів. ФБР вже приступило до розслідування події.

Перше повідомлення про невідомого в небі надійшло диспетчерам 31 серпня від пілота American Airlines. За його словами, чоловік пролетів від повітряного судна у 300 метрах.

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Пізніше таку ж інформацію повідомив пілот SkyWest. Невідомий вільно літав недалеко від міжнародного аеропорту, куди на посадку заходили пасажирські лайнери.

"Згідно з дослідженнями, реактивні ранці можуть літати так високо, але чи можливо це в реальності?" – зазначає видання.

Пілоти в небі над США зустріли людину з реактивним ранцем - фото 423291

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Джерело: foxla
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