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У США випустять перше у світі екологічне взуття: фото

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Кросівки, які повністю переробляються - фото 1
Кросівки, які повністю переробляються / greenqueen

У США стартап Thousand Fell створює перші у світі кросівки, які будуть повністю придатними для вторинної переробки.

Компанія Thousand Fell намагається змінити ситуацію, коли 97% взуттєвої продукції виявляється на звалищах. Вона створила лінійку кросівок з матеріалів, які можна повністю переробити.

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Покриття кросівок являє собою смолу, виготовлену з кукурудзяних відходів. Кетамін використовується для пом'якшення самого покриття.

У США випустять перше у світі екологічне взуття: фото - фото 434133

У США випустять перше у світі екологічне взуття: фото - фото 434134

У США випустять перше у світі екологічне взуття: фото - фото 434135

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Джерело: greenqueen
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