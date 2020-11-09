У США випустять перше у світі екологічне взуття: фото

У США стартап Thousand Fell створює перші у світі кросівки, які будуть повністю придатними для вторинної переробки.

Компанія Thousand Fell намагається змінити ситуацію, коли 97% взуттєвої продукції виявляється на звалищах. Вона створила лінійку кросівок з матеріалів, які можна повністю переробити.

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Покриття кросівок являє собою смолу, виготовлену з кукурудзяних відходів. Кетамін використовується для пом'якшення самого покриття.

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