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Burger King дасть клієнтам упаковки для бургерів в оренду: фото багаторазового контейнера

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У Burger King можна орендувати багаторазову упаковку - фото 1
У Burger King можна орендувати багаторазову упаковку / businessinsider

У мережі ресторанів швидкого харчування Burger King почнуть продавати напої і бургери в багаторазових упаковках. Проте контейнери не будуть продаватися: їх можна буде тільки орендувати.

Така практика буде вестися у Нью-Йорку, Портленді і Токіо з наступного року, а пізніше – і в інших містах. Так, щоб отримати їжу в новій упаковці, покупцеві потрібно буде оформити її в замовленні і внести заставу. Гроші повернуть, коли контейнери віддадуть назад. Таким чином компанія прагне скоротити кількість відходів.

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Burger King дасть клієнтам упаковки для бургерів в оренду: фото багаторазового контейнера - фото 431549

Схожа модель діє у мережі кав'ярень Starbucks: там клієнти можуть приносити свої лотки з собою. Однак у клієнтів Burger King не буде власних упаковок, які вони зможуть носити з собою в ресторани. З початком пандемії багато мереж фастфуду, в тому числі Starbucks і Dunkin 'Donuts, перестали використовувати багаторазові стаканчики в рамках заходів щодо стримування поширення COVID-19. Burger King це, швидше за все, не торкнеться, оскільки контейнери будуть чистити безпосередньо в ресторанах.

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Джерело: businessinsider
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