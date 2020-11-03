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Біопластик виявився не безпечнішим, ніж звичайний

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Учені порівняли біопластик зі звичайним - фото 1
Учені порівняли біопластик зі звичайним

Співробітники Франкфуртського університету імені Йоганна Вольфганга Гете опублікували дослідження безпеки біопластику та матеріалів рослинного походження у порівнянні зі звичайним пластиком. З'ясувалося, що всі вони мають приблизно однакову токсичність.

Дослідники вибрали 43 вироби з "екологічних" матеріалів, у тому числі кілька таць для їжі, обгортку від шоколаду, сигаретний фільтр і багаторазову пляшку для води.

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Аналіз їх складу показав, що у 80% цих споживчих товарів міститься понад тисяча хімічних сполук, серед яких були різні добавки, мастильні матеріали та навіть ненавмисно додані речовини. Найбільшу токсичність показали зразки з целюлози та крохмалю.

Біопластик виявився не безпечнішим, ніж звичайний - фото 433401
Біопластик може бути таким же токсичним, як і звичайний

Учені сподіваються, що отримані ними результати нагадають про те, як важливо приділяти увагу хімічній безпеці при розробці дійсно якісних альтернатив звичайному пластику.

Раніше фахівці берлінського Інституту виробничих систем і технологій проєктування імені Фраунгофера представили новий біопластик, при виготовленні якого використовуються промислові відходи.

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