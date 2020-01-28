У США випустили унікальні безпілотні вантажівки

Компанія Waymo протягом тижня розширить програму тестування своїх безпілотних вантажівок на дороги штатів Нью-Мексико і Техас.

Відзначимо, що про те, що Waymo займається розробкою не тільки пасажирських робомобілів, але і робофур, про що вперше стало відомо в серпні 2017 року. З того часу безпілотні тягачі компанії, виконані на базі Peterbilt 579, встигли проїхатися по дорогах Каліфорнії, Аризони і Джорджії.

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Тепер Waymo оголосила про те, що тестування її робофур незабаром розшириться на два нових штати: Техас і Нью-Мексико.

За повідомленням інженерів "дочки" Alphabet, випробування будуть зосереджені на міжштатних магістралях 10, 20 і 45, а також на трасах агломерацій Ель-Пасо, Далласа і Х'юстона.

This week, we’ll start driving our Chrysler Pacificas and long-haul trucks in Texas and New Mexico. These are interesting and promising commercial routes, and we’ll be using our vehicles to explore how the Waymo Driver might be able to create new transportation solutions. pic.twitter.com/uDqKDrGR9b — Waymo (@Waymo) January 23, 2020

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