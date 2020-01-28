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У США випустили унікальні безпілотні вантажівки

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Waymo - фото 1
Waymo / theverge

Компанія Waymo протягом тижня розширить програму тестування своїх безпілотних вантажівок на дороги штатів Нью-Мексико і Техас.

Відзначимо, що про те, що Waymo займається розробкою не тільки пасажирських робомобілів, але і робофур, про що вперше стало відомо в серпні 2017 року. З того часу безпілотні тягачі компанії, виконані на базі Peterbilt 579, встигли проїхатися по дорогах Каліфорнії, Аризони і Джорджії.

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Тепер Waymo оголосила про те, що тестування її робофур незабаром розшириться на два нових штати: Техас і Нью-Мексико.

За повідомленням інженерів "дочки" Alphabet, випробування будуть зосереджені на міжштатних магістралях 10, 20 і 45, а також на трасах агломерацій Ель-Пасо, Далласа і Х'юстона.

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Джерело: theverge
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