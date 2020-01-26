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У мережі показали унікальний спортивний катер Ferrari

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Катер Riva 32 Ferrari 1988 - фото 1
Катер Riva 32 Ferrari 1988 / topgir

Рідкісне судно Riva 32 Ferrari 1988 було виставлено на продаж в Італії. При цьому, власник, судячи з усього, хоче на ньому заробити, оскільки оцінив свій раритетний катер мінімум у 80 тисяч євро. Більш того, ціна може варіюватися і вирости аж до 120 тисяч євро.

Примітно, що до розробки цього унікального катера справді причетна компанія Ferrari і він по праву вважається водним аналогом моделі Testarossa. За новеньке судно свого часу власник віддав 270 тисяч доларів. До слова, призначався катер для презентаційних та рекламних цілей.

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У мережі показали унікальний спортивний катер Ferrari - фото 382139

З боків судно оснастили характерними отворами, як у знаменитого купе. Також катер має величезне декоративне антикрило. Якщо говорити про інші зовнішні характеристики, то варто відзначити фірмовий жовтий колір Ferrari Giallo Modena і внутрішнє оброблення салону з білої шкіри.

Словом, Riva 32 Ferrari вийшов дуже ефектним, хоч під капотом у нього двигуни не від відомого бренду, а звичайні BPM 450 SC Vulcano. Проте, пара 400-сильних V8 здатна набрати швидкість до 105 км/год, що чимало для такого типу транспорту.

У мережі показали унікальний спортивний катер Ferrari - фото 382138
У мережі показали унікальний спортивний катер Ferrari - фото 382140

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Джерело: topgir
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