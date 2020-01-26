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Креативний американець їздив на машині зі скелетом, і ось чому
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У США чоловік умисно возив на пасажирському сидінні скелета у панамці та сорочці, щоб мати перевагу серед інших водіїв. Але поліцейські все ж упіймали креативного хитруна!
Водій з Аризони здивував копів незвичайним "другом", а саме штучним скелетом, який супроводжував його у всіх поїздках на авто. Для максимальної реалістичності чоловік накинув на нього капелюх та старий одяг. І справді, йому вдавалось кілька разів скористатись особливою смугою для водіїв з пасажирами.
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Відзначимо, що у США доволі поширена проблема заторів на дорогах, тому й з'явилась особлива смуга, якою можуть їздити всі, хто мають у салоні ще хоча б одного пасажира. Тому часто навіть сусіди можуть разом їздити по справах чи на роботу, щоб зекономити час на дорогу та не створювати корків.
Але нашому головному герою, вочевидь, забракло знайомих, родичів чи колег, тому довелось брати скелета. Але поліцейські вже звикли до таких витівок на автомагістралях, тож упіймали чоловіку та виписали йому штраф.
У поліцейському департаменті також заявили, що за рік таких хитрих водіїв штрафують приблизно на 7 тисяч доларів.
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