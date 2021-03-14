У США випустили перший біорозкладаний тест на вагітність: його точність понад 99%

У США в продажі з'явився перший біорозкладаний тест на вагітність, який можна змити в унітаз. Про розробку цього тесту медичною компанією Lia стало відомо ще в 2017 році. Кілька років фахівці працювали над продуктом, який би не містив пластика.

Тест від Lia виготовлений з паперу, який розкладається за 10 тижнів. Його точність, як запевняє виробник, становить понад 99%, що дозволяє йому конкурувати з популярними тестами на вагітність ще й за цим параметром. За функціоналом це звичайний струменевий тест, який показує результат протягом п'яти хвилин.

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"Якщо задуматися, тест на вагітність використовується всього кілька хвилин, а потім залишається на звалищах десятиліттями. Тому ми вирішили зробити так, щоб продукт краще відповідав своєму життєвому циклу", – кажуть в Lia.

Крім того, викидаючи біорозкладаний тест на вагітність можна не приховувати його в туалетному папері або не загортати в серветку. Це позбавить жінок від зайвих переживань, впевнені в компанії.

Lia отримала від влади США всі необхідні для продажу свого продукту дозволи. Упаковку з двох тестів на вагітність можна придбати на сайті компанії за 13,99 долара.

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