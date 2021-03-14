У Нідерландах створили маску, з якої можуть вирости квіти

Дизайнерка з Голландії Маріанна до Гроот створила разову захисну маску, яка здатна біологічно "руйнуватися". А ще вона є контейнером для насіння квітів.

Матеріал для такої маски зроблений з суміші рису, води і натурального крохмалю. Між шарами біорозкладаної тканини Маріанна поклала насіння квітів. І як тільки захисна маска стане непридатною – її потрібно просто змочити водою і вкопати в землю. Коштують такі маски по 3,5 долара за штуку.

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Кожен, хто стане використовувати ці маски, зможе виростити квіти на балконі, в саду або в кашпо в кімнаті, не витрачаючись на придбання розсади або насіння, – написала автор ідеї.

Однак лікарі вже попередили жителів країни, що рисовий папір жодного разу не був протестований як засіб індивідуального захисту, так що незрозуміло, чи буде маска захищати від коронавірусу.

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