Coca-Cola використовуватиме пляшки з переробленого пластику

Популярний бренд Coca-Cola у США буде робити тару для газованої води з повністю переробленого пластику, це дозволить скоротити його використання на 20% в порівнянні з 2018 роком.

Так, солодка вода у нових пляшках з'явиться в магазинах на північному сході країни вже в лютому. Також з переробленого пластику будуть робити тару для Sprite. До 2022 року пляшки стануть прозорими, щоб спростити утилізацію. Напої можна буде купити в пляшці обсягом 0,4 літра.

І ще: Власник IKEA викупив кілька тисяч гектарів лісу у США, щоб врятувати його від вирубки

У 2020 році екологічна організація Break Free From Plastic назвала Coca-Cola компанією – забруднювачем пластиком №1 у всьому світі. Її логотипи були виявлені на 13 834 пластикових фрагментах в 51 країні. Цей пластик був викинутий в парках і на пляжах.

Читайте також: General Motors перестане випускати автомобілі на бензині і дизелі: що далі?