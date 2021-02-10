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Coca-Cola використовуватиме пляшки з переробленого пластику

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Coca-Cola використовуватиме пляшки з переробленого пластику - фото 1

Популярний бренд Coca-Cola у США буде робити тару для газованої води з повністю переробленого пластику, це дозволить скоротити його використання на 20% в порівнянні з 2018 роком.

Так, солодка вода у нових пляшках з'явиться в магазинах на північному сході країни вже в лютому. Також з переробленого пластику будуть робити тару для Sprite. До 2022 року пляшки стануть прозорими, щоб спростити утилізацію. Напої можна буде купити в пляшці обсягом 0,4 літра.

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У 2020 році екологічна організація Break Free From Plastic назвала Coca-Cola компанією – забруднювачем пластиком №1 у всьому світі. Її логотипи були виявлені на 13 834 пластикових фрагментах в 51 країні. Цей пластик був викинутий в парках і на пляжах.

Coca-Cola використовуватиме пляшки з переробленого пластику - фото 447159

Coca-Cola використовуватиме пляшки з переробленого пластику - фото 447160

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Джерело: usatoday
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