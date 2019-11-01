У США в прокуратурі працюватиме лабрадор: він уже склав присягу

У прокуратурі Чикаго пройшла собача церемонія посвяти. Лабрадор на прізвисько Хетті дав присягу, поклавши лапу на книгу законів.

Собаці виповнилося два роки. Вона працюватиме в офісі з 9 до 17.

І ще: Жінка одягнула костюм кажана на Хеловін: реакція її кішки безцінна

Головне завдання лабрадора полягає в тому, щоб емоційно підтримувати постраждалих, особливо дітей, котрі стали жертвами насильства й отримали психологічну травму. Собаку тренували в'язні чоловічої тюрми Іллінойсу.

Очікується, що Хетті залучать у двох сотнях випадках на рік. На думку прокурора Кім Фокс, діти, котрі зазнали насилля, почуватимуться комфортніше поруч із лабрадором і це допоможе їм налагодити зв'язок.

Раніше школяру з Кропивницького Кирилу Пацелі вдалося зібрати понад мільйон лайків під знімком в Instagram. Коли хлопчик виконав таку непросту умову, батьки купили синові собаку. Хлопчина опублікував своє фото з плакатом з написом: "Моя мама сказала, що я отримаю цуценя, якщо зберу мільйон лайків". Зібрати потрібну кількість відміток "подобається" школяру вдалося всього за 5 днів.

Читайте також: Бровастий собака: мережу розсмішив пес зі справжніми бровами (відео)