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У США розробили наклейку для вимірювання пульсу
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Дослідники зі Стенфордського університету створили гнучку електронну наклейку, яка може одночасно здійснювати бездротовий моніторинг пульсу, дихання і м'язової активності. В описі системи, відомої як BodyNet, стверджується, що м'які і легкі сенсори "зливаються з шкірою".
Антени, які використовують у цій технології, зроблені з металевих чорнил, нанесених на гумову наклейку, яка може згинатися і розтягуватися, як людська шкіра. У міру проходження рухів електричний струм, що проходить через ці металеві чорнило, змінюється, реєструючи найдрібніші вимірювання.
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Ця бездротова система заснована на радіочастотній ідентифікації (RFID), яка використовується в готелях і дозволяє отримати доступ до готельного номера за допомогою ідентифікаційної карти.
Система працює тільки в тому випадку, якщо картка з ключем є поруч з приймачем, оскільки це дозволяє картці з ключем без батареї вкрасти трохи енергії зчитувача. Карта генерує код доступу, який потім відправляється назад одержувачу для доступу. Наклейки BodyNet працюють аналогічним чином.
Точні бездротові вимірювання потім передаються від наклейки на найближчий гнучкий приймач, прикріплений до одягу людини. Поки технологія була продемонстрована тільки на одній людині, і сам приймач все ще громіздкий.
Але команда планує вдосконалити свій дизайн. У майбутньому вони сподіваються, що лікарі зможуть використовувати пристрій для відстеження порушень сну і серцевих захворювань в режимі реального часу. Зараз вчені працюють над тим, щоб вбудувати датчики поту, температури і інші в свою наклейку, а також зменшити приймач, щоб його можна було вплітати в одяг.
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