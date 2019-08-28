Xiaomi запатентувала "розумний" шарф, який грітиме та закутуватиме вас

Ви ж пам'ятаєте, що Xiaomi випускає не тільки електронні пристрої, але і серію власного одягу й аксесуарів. Черговою новинкою може стати "розумний" шарф з системою автоматичного регулювання інтенсивності охоплення шиї. Відповідний патент зареєстрували на ім'я компанії.

Ідея такого шарфа полягає в тому, щоб позбавити користувача необхідності самостійно поправляти аксесуар під час перепаду температури – затягування й ослаблення намотування відбувається автоматично.

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У шарфа є вбудований підігрів, який автоматично регулюється в залежності від навколишньої температури. Усередині вироби розміщується датчик температури, нагрівач і блок з мініатюрними кроковими двигунами. Знімаючи показання з сенсорів, шарф "розуміє", коли потрібно затягнути еластичні ремені тугіше.

Візуально "розумний" шарф Xiaomi нічим не відрізняється від звичайного. До нього можна буде під'єднатися до нього по Bluetooth через спеціальний додаток, щоб регулювати силу охоплення та температуру підігріву, а також контролювати рівень заряду акумулятора.

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