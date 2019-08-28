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Танці з зірками 1 вересня

Xiaomi запатентувала "розумний" шарф, який грітиме та закутуватиме вас

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Шарф сам регулюватиме температуру - фото 1
Шарф сам регулюватиме температуру

Ви ж пам'ятаєте, що Xiaomi випускає не тільки електронні пристрої, але і серію власного одягу й аксесуарів. Черговою новинкою може стати "розумний" шарф з системою автоматичного регулювання інтенсивності охоплення шиї. Відповідний патент зареєстрували на ім'я компанії.

Ідея такого шарфа полягає в тому, щоб позбавити користувача необхідності самостійно поправляти аксесуар під час перепаду температури – затягування й ослаблення намотування відбувається автоматично.

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У шарфа є вбудований підігрів, який автоматично регулюється в залежності від навколишньої температури. Усередині вироби розміщується датчик температури, нагрівач і блок з мініатюрними кроковими двигунами. Знімаючи показання з сенсорів, шарф "розуміє", коли потрібно затягнути еластичні ремені тугіше.

Xiaomi запатентувала 'розумний' шарф, який грітиме та закутуватиме вас - фото 350622
Xiaomi запатентувала 'розумний' шарф, який грітиме та закутуватиме вас - фото 350623

Візуально "розумний" шарф Xiaomi нічим не відрізняється від звичайного. До нього можна буде під'єднатися до нього по Bluetooth через спеціальний додаток, щоб регулювати силу охоплення та температуру підігріву, а також контролювати рівень заряду акумулятора.

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Джерело: mydrivers
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