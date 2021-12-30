У США розробили космічний всюдихід у вигляді літаючої тарілки

Науковці з Массачусетського технологічного інституту розробили всюдихід у вигляді "літаючої тарілки". Він може переміщатися по нерівній поверхні Місяця та астероїдів, а завдяки левітації можна не турбуватися про колеса та рухомі частини.

Як пише Science Alert, апарат буде живитися від електричного поля, яке створюється через пряму дію Сонця і плазми, що оточує його. Без атмосфери така сонячна дія створює заряд, здатний підіймати пил на висоту понад метр над поверхнею Місяця, і цю енергію можна використовувати.

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"Тарілку" зробили із матеріалу під назвою майлар. Він зберігатиме заряд у разі потрапляння сонячних променів. Крихітні іонні пучки використовують як для зарядки транспортного засобу, так і для збільшення природного поверхневого заряду і протидії гравітації.

За словами розробників, їхня технологія допоможе розглянути скелясті поверхні великих астероїдів та Місяця з близької відстані та вивчити їхню природу.

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