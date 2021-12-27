Магнітні бурі у січні 2022: календар, коли небезпечні дати в Україні

Січень 2022 відзначиться магнітними бурями, які можуть негативно вплинути на організм людини. Ці бурі відчують і в Україні. Підготували для вас календар усіх дат, коли магнітне поле Землі впливатиме на самопочуття у січні!

У січні 2022 року очікуються магнітні бурі, які будуть істотно відчутні в Україні та світі. Одна з магнітних бур буде досить потужною, тож матиме вплив на самопочуття метеочутливих людей. Бурі варто очікувати впродовж всього місяця. Триватимуть магнітні бурі по кілька днів.

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Дізнайтесь, коли ви можете відчути вплив Сонця на собі у січні:

5 січня розпочнеться перше магнітне коливання місяця. Триватиме це магнітне коливання до 7 січня. Може боліти голова, змінюватиметься тиск, відчуєте слабкість, будуть проблеми зі сном. Магнітне коливання буде середнім за потужністю.

Наступна магнітна буря торкнеться літніх людей та тих, у кого є серцево-судинні захворювання. За потужністю ця буря буде незначною. Триватиме вона впродовж одного дня – 18 січня.

Серйозне магнітне коливання ви відчуєте з 19 грудня. Воно може мати серйозний вплив на самопочуття. Триватиме це магнітне коливання, яке можуть відчути не лише метеочутливі люди, впродовж 20-21 січня. Варто утриматись від фізичного перенавантаження. Можете швидко втомлюватися та дратуватися, але на здоров'ї це мало позначиться.

Календар магнітних бур на січень 2022 ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ НД 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Будьте весь час обачні! Пам'ятайте, що у час активних магнітних бур потрібно уважно ставитися до свого стану здоров'я, захищати свій організм від сонячного впливу та робити все, щоб уникнути загострення хронічних хвороб, якщо вони у вас є. Медики також рекомендують зменшити у раціоні кількість нездорової їжі та алкоголю. До слова, ваше самопочуття можуть покращити легкі фізичні вправи!

Поради, як пережити магнітні бурі у січні 2022:

Спіть не менше 7 годин. Сон дуже важливий у такий період буремний період.

Додайте у щоденне харчування сезонні фрукти та овочі. Організм має отримувати достатньо вітамінів та мінералів.

Пийте багато води й орієнтуйтеся на відчуття голоду та спраги.

Не вживайте кофеїну та спиртного. Вони можуть погіршити ваше самопочуття.

Проконсультуйтеся з лікарем щодо ваших хронічних захворювань.

Додайте у розклад дня спорт або ж активний відпочинок. Така допомога впливає і морально, і фізично.

Слухайте улюблене Радіо МАКСИМУМ і не забувайте про гарний настрій щодня!

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