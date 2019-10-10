У США провели опитуванням про булінг на роботі: результати шокують

Дорослі люди також страждають від булінгу

Популярний у США рекрутинговий сайт провів масштабне опитування щодо булінгу та цькування на роботі, і результати справді дивують. Якщо ви вважали, що булінг поширений лише у навчальних закладах, то це не так.

Один із найбільш популярних у США сайтів з набору персоналу оприлюднив результати опитування про знущання та булінг на робочому місці. Виявилось, що 9 із 10 працівників насправді стають жертвами цькування з боку менеджерів, колег, керівництва та клієнтів. Тобто 90% працевлаштованих людей перебувають у постійно стресі.

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Понад половина опитаних зізналась, що їх цькують агресивними повідомленнями від керівництва, плітками та зневажливим ставленням. Загалом, 51% розповіли, що відчувають пресинг з боку керівників, ще 40% повідомили про знущання з боку колег. Тільки 4% з усіх опитаних розказали, що піддаються булінгу від клієнтів, а от 1,5% самі себе недооцінюють.

Дорослі люди також страждають від булінгу

Варто наголосити, дослідження показують наслідки булінгу, серед яких тривожні розлади, депресії, втрата апетиту та безсоння. Деякі керівники не помічають різниці між дисципліною та булінгом, намагаючись покращити продуктивність працівників, однак насправді це працює навпаки.

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