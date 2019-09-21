У США пройшли нещадні краш-тести Tesla Model 3: епічне відео

Електрокар Tesla Model 3 отримав найвищу нагороду за безпеку після жорстких краш-тестів в Америці. Дивіться, як це було.

Відео з випробуваннями автомобіля опублікував на YouTube-каналі Інститут страхування безпеки на дорогах (IIHS).

І ще: Toyota представила кабріолет для коронації імператора в Японії

Відомо, що Model 3 отримала найвищі оцінки за всіма тестами, що охоплюють ударостійкість, захист пасажирів, запобігання зіткнень і тест системи фар. Крім того, в електромобілі відзначили підвищений захист від перекидань: це забезпечує батарея під підлогою, яка знижує центр ваги.

"Транспортні засоби з альтернативними трансмісіями вступили у свої права", - сказав у заяві на сайті IIHS головний дослідник інституту Девід Зубі. "При виборі автомобіля немає сенсу жертвувати безпекою, щоб знизити викиди вуглекислого газу". Згідно із заявою IIHS, кузов Model 3 добре витримав один з найскладніших краш-тестів Інституту – фронтальне зіткнення з боку водія.

Читайте також: Рейтинг найкращих уживаних позашляховиків