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У США пройшли нещадні краш-тести Tesla Model 3: епічне відео

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Tesla Model 3 - фото 1
Tesla Model 3 / electrek

Електрокар Tesla Model 3 отримав найвищу нагороду за безпеку після жорстких краш-тестів в Америці. Дивіться, як це було.

Відео з випробуваннями автомобіля опублікував на YouTube-каналі Інститут страхування безпеки на дорогах (IIHS).

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Відомо, що Model 3 отримала найвищі оцінки за всіма тестами, що охоплюють ударостійкість, захист пасажирів, запобігання зіткнень і тест системи фар. Крім того, в електромобілі відзначили підвищений захист від перекидань: це забезпечує батарея під підлогою, яка знижує центр ваги.

"Транспортні засоби з альтернативними трансмісіями вступили у свої права", - сказав у заяві на сайті IIHS головний дослідник інституту Девід Зубі. "При виборі автомобіля немає сенсу жертвувати безпекою, щоб знизити викиди вуглекислого газу". Згідно із заявою IIHS, кузов Model 3 добре витримав один з найскладніших краш-тестів Інституту – фронтальне зіткнення з боку водія.

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Джерело: electrek
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