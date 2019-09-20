Toyota представила кабріолет для коронації імператора в Японії

19 вересня вперше показали фотографії кабріолета Toyota Century, який правляча сім'я візьме на коронацію нового імператора. Це перший подібний автомобіль для імператорів Японії, який оснастили гібридним двигуном.

Епоха нового імператора почалася з офіційної передачі влади 1 травня цього року. Однак фактична церемонія коронації нового імператора, яка очікує іноземних сановників і посланників з 190 країн, відбудеться 22 жовтня.

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Кабріолет Toyota Century

Відкритий автомобіль провезе нового імператора Нарухіто по парадному маршруту довжиною 4,6 км від Імператорського палацу через Токіо до палацу Акасака, продемонструвавши гостям з 190 країн велич японської держави. Маршрут займе 30 хвилин і був обраний для мінімального порушення трафіку і максимальних можливостей фотографування.

Що стосується самого автомобіля, він заснований на третьому поколінні Toyota Century, представленому на Токійському автосалоні у 2017 році. У ньому використана гібридна силова установка, що складається з 5-літрового V8 і електромоторів сумарною потужністю близько 425 к.с.

Після свого короткого інавгураційного маршруту, Century буде іноді демонструватися в палацах в Токіо і Кіото, а також використовуватися під час спеціальних заходів, таких як майбутня Олімпіада 2020 року в Токіо.

Це перший парадний автомобіль королівської сім'ї за останні 30 років. Останній, Rolls Royce Corniche III 1990 року з бензиновим двигуном, використовувався тільки двічі.

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