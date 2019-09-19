Рейтинг найкращих уживаних позашляховиків

Британське автомобільне видання Autoexpress назвало найцікавіші повнопривідні кросовери, які можна знайти на вторинному ринку.

Dacia Duster. Відомий під маркою Renault, європейський Dacia Duster порадував експертів хорошою місткістю і надійним дизельним двигуном, який дозволяє добре заощадити на паливі. Мотор поєднується тільки з 6-ступінчастою механікою і повним приводом. Змішана витрата – 5,3 літра на 100 км.

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Suzuki SX4. Найкрасивіший, але при цьому доволі надійний повнопривідний крос-хетч. Британці відзначили практичний багажник автомобіля і економічний дизель. Зате для свіжих моделей доступний 1,4-літровий бензиновий турбомотор потужністю 140 л. с.

Hyundai Santa Fe. За словами експертів, саме з цією моделлю у 2007 році корейці показали, що здатні конкурувати з іменитими виробниками з Європи і Японії. При цьому вони визнають, що тоді кросовер був неідеальний в керованості, але це компенсувалося містким 7-місцевим салоном, потужним дизелем і широким списком обладнання.

Toyota Hilux. Чудовий позашляховик з повним приводом і зниженою передачею, який, до того ж, має велику вантажопідйомність. Експерти пропонують зупинити вибір на версіях з 3,0-літровим дизельним агрегатом: в сьомому поколінні він видає 170 л. с.

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