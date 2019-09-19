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Рейтинг найкращих уживаних позашляховиків
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Британське автомобільне видання Autoexpress назвало найцікавіші повнопривідні кросовери, які можна знайти на вторинному ринку.
Dacia Duster. Відомий під маркою Renault, європейський Dacia Duster порадував експертів хорошою місткістю і надійним дизельним двигуном, який дозволяє добре заощадити на паливі. Мотор поєднується тільки з 6-ступінчастою механікою і повним приводом. Змішана витрата – 5,3 літра на 100 км.
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Suzuki SX4. Найкрасивіший, але при цьому доволі надійний повнопривідний крос-хетч. Британці відзначили практичний багажник автомобіля і економічний дизель. Зате для свіжих моделей доступний 1,4-літровий бензиновий турбомотор потужністю 140 л. с.
Hyundai Santa Fe. За словами експертів, саме з цією моделлю у 2007 році корейці показали, що здатні конкурувати з іменитими виробниками з Європи і Японії. При цьому вони визнають, що тоді кросовер був неідеальний в керованості, але це компенсувалося містким 7-місцевим салоном, потужним дизелем і широким списком обладнання.
Toyota Hilux. Чудовий позашляховик з повним приводом і зниженою передачею, який, до того ж, має велику вантажопідйомність. Експерти пропонують зупинити вибір на версіях з 3,0-літровим дизельним агрегатом: в сьомому поколінні він видає 170 л. с.
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