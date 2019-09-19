Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Серіал Кріпосна Шахтар Ліга Чемпіонів

Рейтинг найкращих уживаних позашляховиків

  • 45
Hyundai Santa Fe - фото 1
Hyundai Santa Fe / telegraf

Британське автомобільне видання Autoexpress назвало найцікавіші повнопривідні кросовери, які можна знайти на вторинному ринку.

Dacia Duster. Відомий під маркою Renault, європейський Dacia Duster порадував експертів хорошою місткістю і надійним дизельним двигуном, який дозволяє добре заощадити на паливі. Мотор поєднується тільки з 6-ступінчастою механікою і повним приводом. Змішана витрата – 5,3 літра на 100 км.

І ще: У мережі показали унікальний український автобус-кабріолет

Рейтинг найкращих уживаних позашляховиків - фото 355832

Suzuki SX4. Найкрасивіший, але при цьому доволі надійний повнопривідний крос-хетч. Британці відзначили практичний багажник автомобіля і економічний дизель. Зате для свіжих моделей доступний 1,4-літровий бензиновий турбомотор потужністю 140 л. с.

Рейтинг найкращих уживаних позашляховиків - фото 355833

Hyundai Santa Fe. За словами експертів, саме з цією моделлю у 2007 році корейці показали, що здатні конкурувати з іменитими виробниками з Європи і Японії. При цьому вони визнають, що тоді кросовер був неідеальний в керованості, але це компенсувалося містким 7-місцевим салоном, потужним дизелем і широким списком обладнання.

Рейтинг найкращих уживаних позашляховиків - фото 355835

Toyota Hilux. Чудовий позашляховик з повним приводом і зниженою передачею, який, до того ж, має велику вантажопідйомність. Експерти пропонують зупинити вибір на версіях з 3,0-літровим дизельним агрегатом: в сьомому поколінні він видає 170 л. с.

Рейтинг найкращих уживаних позашляховиків - фото 355836

Читайте також: Електромобіль Tesla радикально переробили в спорткар: відеоогляд

Джерело: autoexpress
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Дівчина тижня: гаряча зірка Playboy Даша Трегубова, яка стала ведучою шоу X-фактор (18+)
  • 15 вересня, 19:49
  • 1925
ТОП-5 гаджетів для подорожі, які полегшать вам мандрівку
  • 17 вересня, 12:15
  • 1012
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1762234
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Технології