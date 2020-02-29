У США представили електричний суперкар з чотирма двигунами: потужне відео

На гоночній трасі Thermal Club в американській каліфорнії пройшли польові випробування електричного суперкара Drako GTE.

За кермом люксового автомобіля вартістю $ 1,25 млн під час випробувань був відомий пілот-випробувач Lamborghini Валентино Балбоні.

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Перша модель компанії є чотиримісним електричним суперкаром, з батарей на 90 кВт*год і функцією швидкої зарядки. Ключовою особливістю авто є його трансмісія з чотирма моторами, де кожен двигун може працювати в діапазоні потужностей від +225 кВт до -225 кВт. Чотири двигуни з постійними магнітами генерують потужність в 1200 л.с. при сумарному моменті в 8800 Нм. Максимальна швидкість авто складе більше 330 км/год.

Кожне з коліс GTE пов'язано з двигуном через окремі редуктори з прямим приводом, це дозволяє індивідуально керувати ними для дуже точної передачі крутного моменту. Також у кожного мотора є своя коробка передач на колесі, це забезпечує надзвичайно високий крутний момент.

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