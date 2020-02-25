Tesla Cybertruck у Києві: ми з'ясували, чи справді це той самий пікап

У Facebook з'явилося фото нового електропікапа Tesla Cybertruck, якого везли евакуатором столичними дорогами. При цьому футуристичне авто було з номерами реєстрації Київської області. Стало відомо, що це за автомобіль і як він опинився в Україні.

Як з'ясувалося, прототип нашумілого електропікапа Tesla Cybertruck з'явився в Києві під час виходу гравців на турнірі WePlay! по грі Dota 2. Так, організатори змагання перетворили вихід гравців Virtus.pro і Team Secret на сцену у невеличку виставу. Команди виїхали на копії Tesla Cybertruck.

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Відзначається, що завдяки цьому виїзду Cybertruck світова спільнота дізналася про нову "верхнє лазерне підсвічування" автомобіля, про яке напередодні оголосив Ілон Маск. Раніше винахідник повідомив, що такий "лазер" буде поставлятися в стандартній комплектації автомобіля.

Tesla Cybertruck ще офіційно не вийшов в продаж і з'явиться тільки в кінці 2021 року, в той час як дві дорожчі версії електропікапа з'являться в кінці 2022 року.

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