У США поліцейський доставив їжу замість затриманого кур'єра

Ми бачили всяке, але таке – вперше. Якщо ви бодай раз замовляли їжу, то знаєте, наскільки нестерпним є очікування кур'єра. А що якщо його затримали? Про таку ситуацію ми розповімо вам далі.

Поліцейський з американського міста Су-Фолс у штаті Південна Дакота сам привіз їжу клієнтці сервісу доставки. Сталося це після того, як кур'єра затримали. Про це повідомляє New York Post.

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"Я знаю, що ви чекали не на мене, але вашого кур'єра затримали, тому я вирішив, що доставлю замовлення за нього", – сказав сержант Сем Бур після того, як замовниця відчинила двері квартири.

Жінку дуже розсмішила ця ситуація. Вона подякувала поліцейському, після чого він повернувся до патрульної машини. Відео їхньої зустрічі у фейсбуці опублікував проєкт Tea Storm Chasers.

Пізніше організація розповіла, що кур'єра затримали за ордером після того, як поліцейські зупинили його автомобіль через порушення правил дорожнього руху. Конкретна причина затримання не повідомляється.

Раніше ми розповідали, що співробітник компанії Amazon привіз у приватний будинок посилку, і у якийсь момент він помітив, що його "зустрічає" ведмідь. Але хлопець не розгубився та відлякав хижака.

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