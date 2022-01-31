На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
У США поліцейський доставив їжу замість затриманого кур'єра
-
- 75
Ми бачили всяке, але таке – вперше. Якщо ви бодай раз замовляли їжу, то знаєте, наскільки нестерпним є очікування кур'єра. А що якщо його затримали? Про таку ситуацію ми розповімо вам далі.
Поліцейський з американського міста Су-Фолс у штаті Південна Дакота сам привіз їжу клієнтці сервісу доставки. Сталося це після того, як кур'єра затримали. Про це повідомляє New York Post.
Це цікаво: Чоловіка в аеропорту відправила на перевірку через сідниці: відео
"Я знаю, що ви чекали не на мене, але вашого кур'єра затримали, тому я вирішив, що доставлю замовлення за нього", – сказав сержант Сем Бур після того, як замовниця відчинила двері квартири.
Жінку дуже розсмішила ця ситуація. Вона подякувала поліцейському, після чого він повернувся до патрульної машини. Відео їхньої зустрічі у фейсбуці опублікував проєкт Tea Storm Chasers.
Пізніше організація розповіла, що кур'єра затримали за ордером після того, як поліцейські зупинили його автомобіль через порушення правил дорожнього руху. Конкретна причина затримання не повідомляється.
Раніше ми розповідали, що співробітник компанії Amazon привіз у приватний будинок посилку, і у якийсь момент він помітив, що його "зустрічає" ведмідь. Але хлопець не розгубився та відлякав хижака.
Читайте також: Коли посуд не існує: несподівана подача страв у закладах, яка дивує
-
10:48У Telegram з'явилися відеостікери та нові реакції
-
10:20Ріанна стане мамою вперше: папараці підловили вагітну співачку під час прогулянки
-
09:47Які фото збирають більше лайків в Instagram: дослідження учених
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 1 лютого
-
08:46Найдовший та найтриваліший розряди: метеорологи зафіксували дві рекордні блискавки
-
Українська музика 2021 року: рейтинг ТОП 50 найкращих пісень від Радіо МАКСИМУМ
-
08:20Як алкоголь впливає на якість нашого сну: пояснення лікарів
-
07:49Ось, які сезонні овочі та фрукти потрібно їсти у лютому 2022
-
07:17Оптична ілюзія на Марсі: зонд зняв рівнину, яка схожа на гігантського пня з кільцями
- 31 січня
-
21:52Сексуальні атлетки: 5 спортсменок, які зареєстровані на OnlyFans
-
21:34Craob X: представлено перший у світі ноутбук без жодного роз'єму
-
21:201 лютого 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:51Найкраща музика січня: плейлист нових популярних пісень
-
20:33Сон без одягу: плюси та мінуси, які варто знати
-
З Днем народження: ТОП 75 привітань у віршах, прозі та смс українською
-
20:16З молотка пустять невдалу репліку спортивного Porsche 917: як вона виглядає
-
19:51Мадонна хотіла б повторити скандальний поцілунок з Брітні Спірс
-
19:21Як впіймати вбивцю: дивіться трейлер другого сезону серіалу Netflix
-
18:54Керсетка, плахта, чепрага: 10 речей, які українці носили у давнину
-
18:3310 найуспішніших виробників смартфонів: рейтинг за результатами 2021 року
-
18:20Гороскоп на 1 лютого 2022: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
18:00Прем'єри серіалів лютого 2022: ТОП 5 новинок, які варто подивитись
-
17:51Донателла Версаче разом з сестрами Хадід знялася у новій кампанії Versace
-
17:19Поляна: дивіться новий кліп гурту АНЦЯ, переможця проєкту Українська пісня
-
16:54Правоохоронці спіймали 83-річного водія, який все життя їздив без прав
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 1 лютого
-
07:49Ось, які сезонні овочі та фрукти потрібно їсти у лютому 2022
- 31 січня
-
21:52Сексуальні атлетки: 5 спортсменок, які зареєстровані на OnlyFans
-
18:54Керсетка, плахта, чепрага: 10 речей, які українці носили у давнину
-
16:16ТЕСТ: Вгадай, з якого фільму ця ювелірна прикраса
-
14:16Найгарячіші образи Керрі Вашингтон за всю кар'єру: добірка фото іменинниці (18+)
-
12:20Кінопрем'єри лютого 2022: найкращі нові фільми, які варто переглянути
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 31 січня
-
07:49Погода у лютому 2022 в Україні: прогноз синоптиків на місяць
- 30 січня
-
21:50Що таке драмеді, кліфгенгер, філер: 10 термінів про серіали, які варто знати
-
19:22Гороскоп на цей тиждень 31 січня – 6 лютого 2022: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:47Дівчина тижня: розкута порнозірка Казумі Сквіртс, яка без комплексів демонструє свої форми
-
15:49Олівія Колман святкує 48-річчя! Вгадай фільм з акторкою за фото
-
12:50Музичні новинки січня 2022: плейлист нових українських пісень
-
10:23Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 30 січня
-
08:48Магнітні бурі у лютому 2022: календар, коли небезпечні дати в Україні
- 29 січня
-
21:47Фільми з Крістіаном Бейлом: 5 нових кінострічок з актором
-
18:4810 колоритних галицьких слів, які прикрасять ваше мовлення
-
15:19Найкращі рецепти ситних салатів, які замінять вам вечерю
-
12:50ТЕСТ: Народний чи заслужений? Вгадай звання українських зірок
-
09:55Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 29 січня
-
08:49Гороскоп на лютий 2022: прогноз на цей місяць для знаків Зодіаку
- 28 січня
-
20:18Названий простий спосіб стати трошечки щасливішим
-
18:42Знаки Зодіаку, для яких лютий 2022 стане найкращим місяцем
-
15:17Які авто припарковані правильно: тест, на який більшість водіїв не знають відповіді