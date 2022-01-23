У США кур'єр Amazon стикнувся з ведмедем, яки пробався на територію приватного будинку

Співробітник компанії Amazon привіз у приватний будинок посилку, і у якийсь момент він помітив, що його "зустрічає" ведмідь. Але хлопець не розгубився та відлякав хижака. Дивіться, як йому це вдалося.

Як пише Entrepreneur, незвичайний випадок стався у місті Апленд, що у штаті Каліфорнія. Там ведмідь пробрався на територію особняка.

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Власники будинку через камери відеоспостереження побачили у своєму дворі хижака і водночас отримали повідомлення про доставку. Коли кур'єр прибув, господарі спробували попередити про небезпеку через домофон на воротах. Проте хлопець уже побачив ведмедя на огорожі.

На кадрах видно, що кур'єр не злякався. Він розвів руки в сторони, щоб здаватися більше, і відлякав тварину. Хижак утік від будинку у бік вулиці.

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