Коли посуд не існує: несподівана подача страв у закладах, яка дивує

Часто заклади йдуть на неймовірний креатив не лише у декорі приміщень, а й у подачі страв. І в такі моменти популярність не змушує на себе довго чекати, хоч вона й далеко не завжди позитивна.

Якщо раптом вам подали пюре у склянці, а бульйон - у туфельці, то ви точно опинитесь на роздоріжжі: без сенсу поскаржитись офіціанту або ж ігнорувати подачу, насолоджуючись смаком. Але у будь-якому випадку після такого креативу починаєш справді цінувати звичайний посуд, передає Радіо MAXIMUM.

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Саме таким оригінальним вигадкам закладів і присвячена окрема сторінка в мережі під назвою "We Want Plates" (Нам потрібні тарілки).

"Це глобальний хрестовий похід проти подачі їжі на шматках деревини, чипсів у кухлях та напоїв у банках для варення", – саме так описують себе ентузіасти та користувачі сайту, де можна знайти дуже незвичайні кадри з ресторанів.

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