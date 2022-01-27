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Чоловіка в аеропорту відправила на перевірку через сідниці: відео

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Хлопець пройшов додатковий огляд в аеропорту через свою фігуру - фото 1
Хлопець пройшов додатковий огляд в аеропорту через свою фігуру / Alessio Rinella on Unsplash

Мандрівки – це завжди прекрасний час, але інколи ще на початку подорожі виникають не надто приємні ситуації. Так трапилось і з цим хлопцем, якому довелось пройти кілька обшуків через власну фігуру.

На платформі Reddit користувач з ніком Familiar_Stranger936 поділився незвичайним відео з аеропорту, яке стрімко підіймається у топи мережі. За лічені години допис зібрав понад 51 тисячу балів та більше як 2 тисячі коментарів. А все через одного з мандрівників, який виявився надто підозрілим для працівників, пише Радіо MAXIMUM.

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"Охороні аеропорту довелось обшукати цього чоловіка в окремій кімнаті, оскільки вони не вірили, що він не носив зайвих речей", – відзначив автор. А все через сідниці головного героя, які могли здатись працівниками не надто природними. І поки коментатори жартують, що це був би найкумедніший спосіб контрабанди, то інші цікавляться, чи робив чоловік якісь ін'єкції і як часто стикається з подібною реакцією.

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