У США назвали ТОП найдивніших речей, конфіскованих у пасажирів в аеропортах

До рейтингу увійшли не тільки самурайські мечі

Служба транспортної безпеки країни склала список незвичайних знахідок 2019 року, які були конфісковані у пасажирів у різних аеропортах країни. Деякі предмети просто приголомшують!

На десятому місці опинилися три самурайські мечі, які були конфісковані в аеропорту Сан-Хосе.

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Цей занадто великий, цей маленький, а цей – ідеальний. Але я візьму всі три", – жартують співробітники служби безпеки з цього приводу.

На дев'ятому місці опинилася сигнальна ракета з аеропорту Анкоріджа, на восьмому – пістолет-кулемет і ніж з Маямі. Вибивається з цього ряду володар сьомого місця – подушка безпеки, яку забрали у пасажира в аеропорту Орландо. Дивина цієї речі полягає в тому, що подушка повністю окантована залізом.

Цей екстразахист нікому не заподіє болю, правда ж? – іронізують службовці.

Місця з 6 по 3 посіли електропила, машинка для пірсингу, кулемет і нашийникова змія. Друге місце у ножа м'ясника.

Пальма першості дісталася пасажиру, який намагався провезти мішок лосячого посліду, який він зібрав на пам'ять про свою подорож на Аляску.

Нагадаємо, що в аеропорту Вільнюса встановили незвичайну ялинку. Вона повністю складається з конфіскованих у пасажирів предметів. На ній можна побачити і ножі, і запальнички.

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