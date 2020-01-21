Літак екстрено сів через бортпровідника без штанів

Літак авіакомпанії American Airlines здійснив екстрену посадку через пасажира, який перебрав з алкоголем, влаштував бійку з бортпровідником, стягнувши з того штани.

Інцидент стався на повітряному лайнері, що летів з Лос-Анджелеса в Чикаго.

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Чоловік спочатку почав штурхати крісла сусідів по салону. Його намагався заспокоїти бортпровідник, але п'яний хуліган поліз битися і в результаті стягнув з члена екіпажу штани. Пілоти екстрено посадили авіалайнер у Нью-Мексико і здали бешкетника поліції.

Очевидці зазначають, що з ініціатором конфлікту була супутниця, також нетвереза. На правоохоронців вона накинулася з нецензурною лайкою. Багато пасажирів поскаржилися, що через дії п'яного хулігана, екстрену посадку і затримку за часом вони пропустили свої стикувальні рейси.

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