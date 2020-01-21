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Подорож зі США до Японії у бізнес-класі обійшлась цьому пасажиру у 100 доларів
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Мережу буквально підірвала історія про авіапереліт кролика Коко у бізнес-класі. Домашній вихованець провів 11-годин у літаку авіакомпанії United Airlines як повноцінний пасажир на своєму особистому місці біля вікна. Розповідаємо, як це сталося.
Пасажирі бізнес-класу американської компанії летіли з Сан-Франциско до японського Кіото поруч із незвичайним сусідом – кроликом Коко.
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Восьмирічний вихованець японки Такако Огава вже літав на таких тривалих рейсах, але до цього завжди у спеціальному відсіку літака поруч з іншими тваринами. Цього разу господиня вирішила взяти його з собою на борт, побоюючись за здоров'я літнього пухнастика. За це їй довелося заплатити близько 100 доларів.
Під час рейсу з'ясувалося, що місце по сусідству з Такако Огава на зайняте, тому "авторитетному" блакитному кролику породи міні-Рекс стюардеса дозволила зайняти його. Тварині наділи метелика та подали цілком людські закуски: круасани, мигдаль та горіхи. Треба сказати, Коко поводився солідно, зі знанням справи, але час від часу намагався покинути крісло, тому господині доводилося уважно стежити за тим, щоб він не поїхав від неї в салон економ-класу.
Пізніше власниця розповіла, що дуже сильно переживала за переліт Коко в відсіку для тварин – поруч з гавкаючим величезними псами. Після закінчення перельоту Огава подякувала стюардесі за те, що вона дозволила кролику зайняти вільне місце і принесла йому частування.
Рік тому популярність на просторах інтернету здобув чихуахуа на прізвисько Джонатан Воррен. Це перша у світі собака, яка подорожувала по світу і ділилася фотографіями з поїздок на своїй особистій сторінці в інстаграмі. На знімках Джонатан зображений зі знаменитими пам'ятками Парижа, Рима, Амстердама, Праги, Відня, Стокгольма, Лос-Анджелеса, Маямі і багатьох інших міст. Сторінка собаки в популярній соціальній мережі налічує кілька десятків тисяч підписників.
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