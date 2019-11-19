Собаче правосуддя: епічне відео стало вірусним

У мережі набуває популярності запис з собаками, який показує народне правосуддя серед пухнастиків. Не важко здогадатись, хто ж з'їв шматок ковбаси!

На платформі Reddit користувач з ніком Cucumber_Basil поділився записом, на якому четверо собак проходять допит перед господарем за надгризену ковбасу. За короткий час ролик зібрав понад 46 тисяч переглядів та більш як тисячу коментарів. А все тому, що троє собак нахабно здають четвертого найменшого песика. Так виглядає пухнасте правосуддя:

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