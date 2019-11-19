Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Танці з зірками Перші ластівки

Собаче правосуддя: епічне відео стало вірусним

  • 40
Пухнасте правосуддя - фото 1
Пухнасте правосуддя

У мережі набуває популярності запис з собаками, який показує народне правосуддя серед пухнастиків. Не важко здогадатись, хто ж з'їв шматок ковбаси!

На платформі Reddit користувач з ніком Cucumber_Basil поділився записом, на якому четверо собак проходять допит перед господарем за надгризену ковбасу. За короткий час ролик зібрав понад 46 тисяч переглядів та більш як тисячу коментарів. А все тому, що троє собак нахабно здають четвертого найменшого песика. Так виглядає пухнасте правосуддя:

І ще: В аеропорту США працює свинка: її робота – заспокоювати пасажирів

A criminal being outed by his co-conspirators from r/JusticeServed

Читайте також: Як чоловіків змінює поява собаки: кумедне відео

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Найкращі навушники, які можна купити замість Apple AirPods Pro
  • 12 листопада, 12:15
  • 944
Гороскоп на цей тиждень 18 – 24 листопада: любовний прогноз для знаків Зодіаку
  • 17 листопада, 12:51
  • 294
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 листопада, 13:09
  • 1892020
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Тварини