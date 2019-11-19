Як зламати кота: в мережі стартував дивний флешмоб

Користувачі вирішили перевірити, як коти реагують фільтри та маски у соцмережах, які теж намагаються відтворювати котів. Результат доволі дивний, і навряд чи у тварин немає стресу. Зате в мережі продовжують знімати відео з реакцією пухнастиків.

У мережі існує чимало челенджів та флешмобів за участю тварин, тому не дивно, що у когось виникла ідея приміряти в одному з додатків маску з ефектом "кота" та показати це власному коту. Більшість тварин не одразу розуміють, що відбувається, однак є й ті, хто за секунду намагається втекти у безпечне місце від своїх надто кмітливих господарів.

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Відзначимо, що "тваринні" маски є в Instagram, TikTok та Snapchat, тому до них є доступ у будь-кого зі смартфоном. Ось так виглядає цей дивний флешмоб:

When cats meet cat filters... pic.twitter.com/BKC1OFzHQO — People's Daily, China (@PDChina) November 14, 2019

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