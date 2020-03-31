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Карантин Коронавірус

У США купують більше сорочок, ніж штанів, і ось чому

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Американці перестали звертати увагу на штанці - фото 1
Американці перестали звертати увагу на штанці

Американці почали значно частіше купувати сорочки та нехтувати штанами, і річ зовсім не в витівках дизайнерів. Чому ж люди відмовляються від штанців – читайте далі.

Мережа універсальних магазинів Walmart повідомила, що продаж сорочок перегнав попит на штани серед американців. Така раптова популярність саме цього предмету одягу спровокована пандемією коронавірусу.

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Чимало компанії перейшло у режим роботи вдома, але підтримує зв'язок з працівниками через відеоконференції. Багатьом американців потрібно регулярно зідзвонюватись зі співробітниками, для чого достатньо просто вдягати сорочку, а не повністю дотримувати дрес-коду.

Американці перестали звертати увагу на штанці - фото 395186
Американці перестали звертати увагу на штанці

Віцепрезидент з корпоративних відносин Walmart Ден Бартлетт пояснює, що така тенденція може зберегтися і в майбутньому, адже компанії не зможуть одразу відновити повноцінну роботу. Тому люди звикнуть до такого способу життя, коли достатньо обрати сорочку для серйозного вигляду під час відеоконференцій.

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Джерело: daily.afisha
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