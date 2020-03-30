Дизайнери придумали, як відчиняти двері, не торкаючись клямки

Тепер до клямки можна буде не доторкатися

Щоб убезпечити себе від коронавірусу, рекомендується часто і ретельно мити руки і не торкатися обличчя. Особливо небезпечними місцями скупчення бактерій є кнопки у ліфті та дверні клямки.

Їх треба якомога частіше дезінфікувати, а краще і взагалі не торкатися руками. Інженери навіть придумали спеціальний механізм, який допомагає зручно та безпечно відчиняти двері. Механізм можна роздрукувати на 3D-принтері. Він простий в експлуатації і легко прикручується до клямки. Торкатися пальцями до клямки не доведеться. Треба лише натиснути передпліччям на пластмасовий клапан, і двері відчиняться.

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Усі файли у відкритому доступі, ними може скористатися кожен охочий (треба тільки знайти, де роздрукувати). Або ж можна замовити готовий на сайті. Вартість – від 30 євро.

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