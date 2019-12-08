У США художник з'їв банан за 120 тисяч доларів

Американський художник Давид Датун з'їв роботу Comedian італійця Мауріціо Кателлана на ярмарку сучасного мистецтва Арт-Базель в Майамі-Біч.

Датун з'їв банан і назвав це перфомансом "Голодний художник". Поліцейські вивели його з виставкового залу, але заарештовувати не стали. Нагадаємо, що цей експонат – банан, приклеєний до стіни скотчем – раніше продали колекціонерові з Франції за 120 тисяч доларів.

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Зараз арт-об'єкт замінили на новий. Директор галереї Люсьєн Террас заявив, що роботу не можна знищити, тому що "банан – це ідея".

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