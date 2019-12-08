Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Новенька Папік День Святого Миколая

У США художник з'їв банан за 120 тисяч доларів

  • 23
У США художник з'їв банан за 120 тисяч доларів - фото 1

Американський художник Давид Датун з'їв роботу Comedian італійця Мауріціо Кателлана на ярмарку сучасного мистецтва Арт-Базель в Майамі-Біч.

Датун з'їв банан і назвав це перфомансом "Голодний художник". Поліцейські вивели його з виставкового залу, але заарештовувати не стали. Нагадаємо, що цей експонат – банан, приклеєний до стіни скотчем – раніше продали колекціонерові з Франції за 120 тисяч доларів.

І ще: Чоловік інсценував пограбування заради освідчення своїй дівчині

Зараз арт-об'єкт замінили на новий. Директор галереї Люсьєн Террас заявив, що роботу не можна знищити, тому що "банан – це ідея".

Дивіться також: Цей пес коргі став зіркою мережі, змусивши посміхатися мільйони: кумедні фото

Джерело: miamiherald
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Моделі 90-х: як змінилася найбільш високооплачувана англійка Ясмін Ле Бон (18+)
  • 05 грудня, 17:19
  • 1253
Цікаві нові серіали 2019, які варто переглянути у грудні
  • 29 листопада, 16:15
  • 589
Гороскоп на цей тиждень 9 – 15 грудня: любовний прогноз для знаків Зодіаку
  • 15:51
  • 67
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Лайфстайл