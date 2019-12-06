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Приклеєний до стіни скотчем банан продали за шалену суму: фотофакт

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Приклеєний до стіни скотчем банан продали за шалену суму: фотофакт - фото 1

На художньому ярмарку Art Basel Miami був представлений та проданий концепт-арт під назвою Comedian, який являє собою приклеєний скотчем до стіни банан. Його автором став Мауріціо Каттелан, який не роз'яснив значення свого твору.

Художник працював над твором близько року. Він вішав в кімнаті банан, щоб знайти натхнення. Після кількох ідей з різними варіантами, автор повернувся до ідеї зі справжнім бананом. Так і з'явився арт-об'єкт, який по суті є простим бананом, який приклеїли скотчем до стіни.

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Власниця галереї, яка продала концепт, Емманюель Перротен розповіла, що банан є "символом світової торгівлі, подвійного сенсу, а також класичного гумору".

Всього було продано два концепти Comedian – обидва за 120 000 доларів. Очікується, що третій піде з молотка за 150 000 доларів.

Приклеєний до стіни скотчем банан продали за шалену суму: фотофакт - фото 372480

Приклеєний до стіни скотчем банан продали за шалену суму: фотофакт - фото 372481

Приклеєний до стіни скотчем банан продали за шалену суму: фотофакт - фото 372482

Приклеєний до стіни скотчем банан продали за шалену суму: фотофакт - фото 372483

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Джерело: newswee
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