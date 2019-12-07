Цей пес коргі став зіркою мережі, змусивши посміхатися мільйони: кумедні фото

Якщо хочете собі безліч лайків під фотографіями, тоді просто викладіть в соцмережу домашніх вихованців. Вже давно перевірено, що користувачі мережі не проходять повз кумедних тварин.

Так, мешканка Японії, яка є господинею чудового пса на прізвисько Еріко, фотографує його щодня та ділиться з підписниками в мережі веселими кадрами.

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Кумедний коргі зібрав в Instagram уже понад 50 тисяч шанувальників. А безліч зворушливих знімків на сторінці тварини підіймають усім настрій. Крім Еріко, на знімках є іграшкові міні-версії коргі, які супроводжують його в деяких місцях. Ці фото змусять посміхнутися кожного.

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