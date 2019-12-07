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Цей пес коргі став зіркою мережі, змусивши посміхатися мільйони: кумедні фото

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Цей пес коргі став зіркою мережі, змусивши посміхатися мільйони: кумедні фото - фото 1

Якщо хочете собі безліч лайків під фотографіями, тоді просто викладіть в соцмережу домашніх вихованців. Вже давно перевірено, що користувачі мережі не проходять повз кумедних тварин.

Так, мешканка Японії, яка є господинею чудового пса на прізвисько Еріко, фотографує його щодня та ділиться з підписниками в мережі веселими кадрами.

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Кумедний коргі зібрав в Instagram уже понад 50 тисяч шанувальників. А безліч зворушливих знімків на сторінці тварини підіймають усім настрій. Крім Еріко, на знімках є іграшкові міні-версії коргі, які супроводжують його в деяких місцях. Ці фото змусять посміхнутися кожного.

Цей пес коргі став зіркою мережі, змусивши посміхатися мільйони: кумедні фото - фото 372513

Цей пес коргі став зіркою мережі, змусивши посміхатися мільйони: кумедні фото - фото 372514

Цей пес коргі став зіркою мережі, змусивши посміхатися мільйони: кумедні фото - фото 372516

Цей пес коргі став зіркою мережі, змусивши посміхатися мільйони: кумедні фото - фото 372515

Цей пес коргі став зіркою мережі, змусивши посміхатися мільйони: кумедні фото - фото 372517

Цей пес коргі став зіркою мережі, змусивши посміхатися мільйони: кумедні фото - фото 372518

Цей пес коргі став зіркою мережі, змусивши посміхатися мільйони: кумедні фото - фото 372519

Цей пес коргі став зіркою мережі, змусивши посміхатися мільйони: кумедні фото - фото 372520

Цей пес коргі став зіркою мережі, змусивши посміхатися мільйони: кумедні фото - фото 372521

Цей пес коргі став зіркою мережі, змусивши посміхатися мільйони: кумедні фото - фото 372522

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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