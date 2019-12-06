Чоловік інсценував пограбування заради освідчення своїй дівчині

Житель американського міста Бостон, штат Массачусетс, підстроїв пограбування магазину, щоб зробити пропозицію своїй коханій.

Чоловік зі своєю дівчиною прийшов до магазину. Раптом туди увірвався грабіжник, який був, звісно ж, підставним.

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Лжезловмисник підійшов до пари і почав ставити їм дивні запитання про життя і сім'ю. Він поцікавився у жінки, чи є у неї діти. Та, перелякана, відповіла, що у неї троє дітей. Тоді "грабіжник" запитав, чому жінка не заміжня за батьком своїх дітей.

У цей момент партнер жінки встав на одне коліно і запропонував своїй коханій вийти за нього заміж. Вона відповіла згодою. Пізніше чоловік пояснив, що хотів зробити пропозицію якимось оригінальним способом.

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