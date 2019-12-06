Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Новенька Папік День Святого Миколая

Чоловік інсценував пограбування заради освідчення своїй дівчині

  • 29
Освідчення по-американськи - фото 1
Освідчення по-американськи / thesun

Житель американського міста Бостон, штат Массачусетс, підстроїв пограбування магазину, щоб зробити пропозицію своїй коханій.

Чоловік зі своєю дівчиною прийшов до магазину. Раптом туди увірвався грабіжник, який був, звісно ж, підставним.

Читайте також: У мережі показали фото найдорожчої у світі різдвяної ялинки

Лжезловмисник підійшов до пари і почав ставити їм дивні запитання про життя і сім'ю. Він поцікавився у жінки, чи є у неї діти. Та, перелякана, відповіла, що у неї троє дітей. Тоді "грабіжник" запитав, чому жінка не заміжня за батьком своїх дітей.

У цей момент партнер жінки встав на одне коліно і запропонував своїй коханій вийти за нього заміж. Вона відповіла згодою. Пізніше чоловік пояснив, що хотів зробити пропозицію якимось оригінальним способом.

Чоловік інсценував пограбування заради освідчення своїй дівчині - фото 372511
Чоловік інсценував пограбування заради освідчення своїй дівчині - фото 372509

Читайте також: Донька королеви Єлизавети ІІ проігнорувала Трампа: відео

Джерело: thesun
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Нова українська музика: найкращі пісні листопада 2019, які вас вразять
  • 02 грудня, 18:01
  • 2014
Цікаві нові серіали 2019, які варто переглянути у грудні
  • 29 листопада, 16:15
  • 475
Гороскоп на грудень 2019: прогноз на цей місяць для знаків Зодіаку
  • 01 грудня, 15:18
  • 999
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Лайфстайл