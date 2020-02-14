У США 56-річна жінка вразила журі дефіле у бікіні: спокусливі фото

У США 56-річна жінка стала фіналісткою конкурсу з відбору моделей у бікіні. Кеті Джейкобс виступила разом з 20-річними дівчатами на подіумі.

Жінка взяла участь в конкурсі для журналу Sports Illustrated. Глянець спеціалізується на знімках жінок в купальниках. За рішенням суддів, Джейкобс увійшла в шістку найкращих моделей. Американка записала відео, в якому розплакалася. Вона зазначила, що такий показник означає для неї дуже багато.

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Модель також зазначила, що багато хто вважає людей старше за 55 пенсіонерами, а вона хоче показати світу, що це не так. Джейкобс планує продовжувати свою боротьбу за розширення вікових рамок в модельному бізнесі.

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