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Продавчиня бургерів розбагатіла після гарячих фото в бікіні

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Продавчиня бургерів розбагатіла після гарячих фото в бікіні - фото 1

Продавчиня фастфуду з Великобританії Рубі Вонг опублікувала в соцмережах свої фотографії в бікіні. Знімки привернули увагу модельного агентства. Тепер дівчина працює моделлю і їй за це добре платять.

24-річна британка Рубі Вонг змушена була працювати на трьох місцях: в готелі, в ресторані і в кіоску, продаючи бургери. Одного разу подруга попросила дівчину попозувати їй на пляжі. Дівчина погодилася, фото їй сподобалися і вона виклала їх в Instagram.

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Незабаром на красиву дівчину зі стрункою фігурою звернули увагу співробітники агентства Nemesis і запросили красуню спробувати себе в ролі моделі. Рубі Вонг успішно пройшла фотопроби і підписала контракт з компанією, а потім з декількома модними брендами.

Тепер колишня продавчиня фастфуду заробляє тисячі фунтів стерлінгів в тиждень і подорожує. Зйомки у Вонг проходять в США, ОАЕ та Європі.

Продавчиня бургерів розбагатіла після гарячих фото в бікіні - фото 385339

Продавчиня бургерів розбагатіла після гарячих фото в бікіні - фото 385340

Продавчиня бургерів розбагатіла після гарячих фото в бікіні - фото 385341

Продавчиня бургерів розбагатіла після гарячих фото в бікіні - фото 385342

Продавчиня бургерів розбагатіла після гарячих фото в бікіні - фото 385343

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Джерело: dailymail
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