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Міс Україна знялась напівголою: пікантне фото

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Леоніла Гузь - фото 1
Леоніла Гузь / picostars

Переможниця конкурсу краси Міс Україна 2018, відома модель Леоніла Гузь вразила мережу відвертим фото. Пікантний знімок дівчина виклала у своєму Instagram.

На світлині модель позує в трусиках від купальника та без бюстгальтера, ледь прикривши груди руками. Очевидно, фото було зроблене під час відпочинку красуні в теплих краях.

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Дівчина підписала свій знімок лаконічно: "Смійся Лео. Головне, не опускай руки". Пост моделі зібрав численні коментарі підписників: "Горобчик, усе буде. Головне ніколи не опускай руки", "Так тримати, головне душею не старіти".

Однак не обійшлося і без ложки дьогтю: декому усмішка переможниці конкурсу краси Міс Україна 2018 видалася фальшивою: "Красиво. Хоча посмішка звичайно така, фейкова".

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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