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У Spotify з'явиться нова функція, яка сподобається поціновувачам музики

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Водночас музику на Spotify можуть слухати від двох до п'яти осіб - фото 1
Водночас музику на Spotify можуть слухати від двох до п'яти осіб

У середині липня всесвітньо відомий стрімінговий сервіс Spotify запрацював на території України. Тепер же стало відомо про те, що розробники активно тестують нову оригінальну функцію, яка вже доступна для деяких меломанів.

Мова йде про так звані групові сесії Spotify.

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За задумом розробників, користувачі зможуть одночасно слухати улюблену музику, перебуваючи за тисячі кілометрів один від одного. Груповий сеанс передбачає участь від двох до п'яти осіб. Такі сесії схожі за можливостями з приватним радіо, але при цьому кожен учасник може керувати плейлистом: додавати і перемикати композиції.

Триває бета-тестування групових сесій у Spotify - фото 418171
Триває бета-тестування групових сесій у Spotify

Для активації режиму спільного прослуховування у Spotify буде передбачена спеціальна кнопка "Почати групову сесію". Додаток згенерує посилання, яке можна відправити друзям і користувачам, що бажають приєднатися до прослуховування композицій. Усі учасники сесії зможуть додавати до загального плейлиста нові треки, призупиняти відтворення і міняти черговість композицій.

Поки функція Spotify Group Session перебувають у стадії бета-тестування і доступна обмеженому числу користувачів. Дату запуску нововведення у реліз розробники сервісу поки не анонсували.

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Джерело: Android Community
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