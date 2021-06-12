У списку найбагатших людей Forbes новий лідер: хто обійшов Бернара Арно

Джефф Безос знову став найбагатшою людиною у світі

Французький магнат і глава групи компаній Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно очолював рейтинг два тижні. Але тепер у рейтингу найбагатших людей за версією Forbes новий лідер. Дізнайтеся, хто обійшов Бернара Арно.

Через два тижні після того, як французький магнат і глава групи компаній Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно став найбагатшою людиною у світі, Джефф Безос повернув собі це звання. Про це розповідає Forbes.

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У четвер акції Amazon зросли на понад 2%, збільшивши власний капітал Безоса на 3,5 мільярда доларів. Натомість акції конгломерату Арно Louis Vuitton Moet Hennessy впали майже на 1%, скоротивши його статки на 1,4 мільярда доларів.

Статки Безоса зараз оцінюють у 193,5 мільярда доларів, у порівнянні з 192,9 мільярда доларів Арно. Велика частина власного капіталу Безоса пов'язана з акціями Amazon – йому належить близько 10% гіганта електронної комерції. Також він володіє приблизно 19 мільярдами доларів готівки й інвестицій, 500 мільйонами доларів у нерухомості, а також аерокосмічною компанією Blue Origin і Washington Post.



Найбільше йому грошей принесли акції Amazon / Фото Unsplash

У понеділок Джефф Безос оголосив, що 20 липня він збирається приєднатися до команди першого пілотованого польоту корабля New Shepard, створеного його космічною компанією Blue Origin. Разом з ним полетить і його молодший брат, Марк Безос.

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