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Джефф Безос замовив вітрильну яхту за 500 мільйонів доларів

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Джефф Безос замовив вітрильну яхту за 500 мільйонів доларів - фото 1

Американський мільярдер Джефф Безос замовив 127-метрову вітрильну яхту у нідерландської верфі Oceanco.

Як пише Bloomberg, вартість яхти перевищить 500 мільйонів доларів. Вона буде трищогловою, додатково до судна побудують допоміжну яхту з вертолітним майданчиком. Згідно з даними про інші судна, випущених компанією, яхта Безоса може стати найбільшим вітрильником в лінійці Oceanco.

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Відомо, що підприємець замовив яхту ще "пару років назад", до початку пандемії Covid-19. Bloomberg називає судно черговим "аксесуаром" мільярдера. Серед них, наприклад, газета The Washington Post, куплена за 250 мільйонів доларів в 2013 році.

Згідно з даними Forbes Real Time, статок Деффа Безоса оцінюється в 191 мільярд доларів.

Джефф Безос замовив вітрильну яхту за 500 мільйонів доларів - фото 458985

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