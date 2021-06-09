Джефф Безос полетить у космос на власному кораблі разом зі своїм братом

Знаменитий мільярдер Джефф Безос зібрався у липні летіти у космос на новому кораблі New Shepard. Разом з підприємцем в подорож відправиться його брат.

Джефф Безос полетить у космос на кораблі, розробленому Blue Origin. Компанію мільярдерові складе його брат Марк Безос. Старт запланований на 20 липня, повідомляє мільярдер на своєму інстаграмі. Бізнесмен зізнався, що мріяв про космічну подорож з 5-річного віку.

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Для апарату New Shepard це буде перший пілотований політ. Раніше космічний корабель виконав 15 випробувальних пусків: усі пройшли у безекіпажному режимі та виявилися успішними або частково успішними. Останній на сьогодні льотний тест Blue Origin здійснила 14 квітня.

New Shepard – пілотована капсула, яка запускається за допомогою багаторазової одноступеневої ракети. Посадка здійснюється за допомогою парашутів. Є система аварійного порятунку.

Зараз Blue Origin працює над більш амбітним проєктом – багаторазовою космічною ракетою важкого класу New Glenn. Носій буде концептуально схожий на знаменитий Falcon 9 від компанії SpaceX. Перший політ New Glenn запланований на 2022 рік, хоча не можна виключати перенесення термінів.

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