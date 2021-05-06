Компанія Blue Origin Джеффа Безоса продасть квиток у космос на онлайн-аукціоні

Космічна компанія Blue Origin, якою володіє мільярдер Джефф Безос, виставить на онлайн-аукціон один квиток у космос. Перший суборбітальний оглядовий політ на кораблі New Shepard запланований на 20 липня. Квиток на нього дістанеться переможцю п'ятитижневого онлайн-аукціону.

Вартість квитка сформується під час торгів, які організатори поділили на 3 етапи. З 5 по 19 травня усі охочі можуть залишати заявки на будь-яку суму.

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19 травня їх зроблять публічними й учасники аукціону повинні будуть підвищувати ставки. 12 червня відбудеться онлайн-аукціон, на якому і стане відомий переможець.

Гроші переможця торгів передадуть до фонду Club for the Future. Він створений для майбутніх поколінь, які працюватимуть у сферах науки, технологій, інженерії, математики та створення життя у космосі.

Нагадаємо, раніше стало відомо про те, що Джефф Безос йде з поста генерального директора Amazon. Його наступником став глава Amazon Web Services Енді Ясси.

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