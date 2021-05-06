Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Великдень

Компанія Blue Origin Джеффа Безоса продасть квиток у космос на онлайн-аукціоні

  • 1
Онлайн-аукціон відбудеться 12 червня - фото 1
Онлайн-аукціон відбудеться 12 червня

Космічна компанія Blue Origin, якою володіє мільярдер Джефф Безос, виставить на онлайн-аукціон один квиток у космос. Перший суборбітальний оглядовий політ на кораблі New Shepard запланований на 20 липня. Квиток на нього дістанеться переможцю п'ятитижневого онлайн-аукціону.

Вартість квитка сформується під час торгів, які організатори поділили на 3 етапи. З 5 по 19 травня усі охочі можуть залишати заявки на будь-яку суму.

Це цікаво: SpaceX провела успішний запуск корабля Starship для міжпланетних подорожей: відео

19 травня їх зроблять публічними й учасники аукціону повинні будуть підвищувати ставки. 12 червня відбудеться онлайн-аукціон, на якому і стане відомий переможець.

Гроші переможця торгів передадуть до фонду Club for the Future. Він створений для майбутніх поколінь, які працюватимуть у сферах науки, технологій, інженерії, математики та створення життя у космосі.

Нагадаємо, раніше стало відомо про те, що Джефф Безос йде з поста генерального директора Amazon. Його наступником став глава Amazon Web Services Енді Ясси.

Читайте також: NASA змоделювало падіння астероїда на Землю: чи зможе вижити людство

пропозиції партнерів
Новини